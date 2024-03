Mulher de Lucas ganha 1 milhão de seguidores após ‘término’ do lado de fora do ‘BBB 24’

Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, o ‘Buda’, participante do BBB 24, já atingiu mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram após dar indícios de que romperá seu relacionamento com o marido neste domingo, 3.

Após momentos que foram considerados como “flertes” entre Lucas e Pitel, sua colega de confinamento, Camila demonstrou descontentamento. Ela postou nos stories de seu Instagram uma imagem com fotos de seu casamento rasgadas em uma lixeira, além de uma mala feita (acompanhada pela música Chico, que Luísa Sonza fez para um ex-namorado que a traiu).

Seu perfil do Instagram, que contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase “Me pergunto porque me acham vingativa…” e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24. O perfil de Lucas Henrique, por exemplo, conta com apenas 133 mil seguidores atualmente.

“Sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu… Mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo meus “B.O.”s e já venho falar”, publicou num primeiro momento. Em seguida, fez outra postagem sobre o caso.

“São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo… Não esperava. Pra quem não sabe, ontem eu era uma professora desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento, resolvi colocar a cara no sol!”, disse.

Camila Moura continuou: “Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras. Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento”.

No Twitter, ela também interagiu com alguns internautas que falaram sobre o caso. Em resposta a um perfil que comentou “ter que ver ele [Lucas] fazendo isso em rede nacional”, disse: “É muito cansativo, sabe? Cara… Dois meses vivendo em prol dele, pra isso?! Uma coisa é certa: o pão que a Camila amassou nem o diabo come!”. Quando outra usuária questionou se Camila estaria solteira, a resposta foi: “Depende de quem tá perguntando”.