Mulher de 60 anos morre em acidente na estrada Sapopemba, em Ribeirão Pires

Um trágico acidente ocorrido na manhã deste domingo, 22 de dezembro, na estrada Sapopemba, em Ribeirão Pires, resultou na morte de uma mulher de 60 anos e deixou outras duas pessoas feridas. A colisão, que envolveu um Fiat Fiorino e um GM Celta, aconteceu por volta das 5h45, no quilômetro 8 da rodovia.

De acordo com informações apuradas, as vítimas estavam divididas entre os dois veículos. Enquanto a idosa faleceu no local do acidente, as outras duas pessoas apresentaram ferimentos leves e foram imediatamente levadas ao Hospital Dr. Radamés Nardini, localizado em Mauá.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado para fornecer assistência médica. Um médico da equipe do Samu atestou a morte da idosa no local do incidente.