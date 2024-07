Mulher abandona bebê de 9 meses dentro de banheiro de UPA, em São Bernardo do Campo

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar uma mulher que abandonou um bebê de aproximadamente nove meses em uma UPA de Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no domingo (21).

Câmeras de vigilância da UPA registraram o momento em que a mulher entrou na unidade com a criança no colo. A mulher, supostamente mãe do menino, chegou ao local por volta das 15h49 e saiu poucos minutos depois, às 15h56, segundo informações repassadas pela polícia.

Bebê foi deixado dentro de um banheiro da parte de espera para atendimento da unidade de saúde. As imagens mostram quando a mulher sai do local sem a criança. Em seguida, uma profissional da limpeza entra no banheiro para fazer a higienização, se depara com o menino abandonado e pede por ajuda.

Outras funcionárias da UPA vão até o banheiro e uma delas sai com a criança no colo, agasalhada em uma espécie de cobertor.

Mulher deixou um bilhete em que pede para que cuidem bem do bebê. “Boa tarde, por favor, cuidem bem dele e leve ao médico”, diz a mensagem.

Criança foi hospitalizada e segue internada. Ainda segundo a investigação, o menino foi levado para o Hospital da Mulher, em São Bernardo, e deve permanecer no local por cerca de 30 dias. A polícia não informou se o bebê tem algum problema de saúde e se ele será levado para adoção ou entregue para algum familiar.

Caso é investigado pelo 1º DP (São Bernardo do Campo). Os investigadores tentam localizar a mãe da criança, mas, até o momento, ela não foi encontrada. Não foi informado se algum outro parente do bebê foi encontrado.