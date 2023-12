Muita roupa, música e lazer neste domingo, no centro em Santo André

A Feira de Brechós do ABC, evento que já se consolidou como o mais badalado da região quando o assunto é compra sustentável, música, gastronomia e lazer, volta ao centro de Santo André, neste domingo (10), no Cine Theatro Carlos Gomes.

Com início às 10h e encerramento às 18h, a feira reunirá 60 lojas de roupas dos mais variados estilos e tendências, como vintage, streetwear, casual, grunge, além de calçados e acessórios. Artigos de artesanato e decoração, discos de vinil, brinquedos e games antigos também estarão à venda no local.

Espaço Trocaria

Nesta edição de Natal, a troca gratuita de peças usadas no espaço Trocaria vai acontecer mediante a contribuição simbólica de valores entre R$1 e R$5 de cada participante. A quantia arrecadada será destinada à instituição Cleone Santos, que atua em defesa de mulheres e crianças vítimas de violência no ABC. Os interessados devem levar peças de roupas – limitadas a cinco – em perfeito estado para trocá-las por pontos que são revertidos em novas aquisições dentro do espaço de trocas.

Praça de alimentação e música

Esta 20ª edição também conta com uma área de comes e bebes com lanches, espetinhos, doces e bolos, cafés, drinks, sorvete e cerveja artesanal, incluindo opções de alimentação veganas. Na programação musical, Márcio2 (@lado2discos) e DJ B8 (@dj_b8), produtor musical beatmaker e DJ do Projeto Nave, mandam o melhor dos discos de vinil clássicos nacionais e internacionais para ninguém ficar parado. A entrada é de graça, o local é acessível e petfriendly.

Expositores

Galpão dos Games (@galpaodosgames) vídeo games e brinquedos vintage, (@dedediscos) discos de vinil à venda; Tului (@tuluijoias) com jóias em aço, Sete Artes (@seteartes) bolsas de crochê e cerâmicas, Uma Vez Óculos (@uma_vez_oculos) óculos de sol, (@rotaçãobrasil) discos de vinil e cds, Cabra da patches (@cabradapatches) patches inspirados em música, filmes animes e personagens, Alexandre Marques (@art_aleatorio) letrista e cartazista com itens de decoração pintados à mão e Drica Souza (@dricasousa.arte) artista visual com itens de moda e decoração ilustrados.

Brechós

@brecho_vestidadeamor @trintatresbrecho @brechodonamatilde @oarmariodacarlota @bellaciaobrecho @alfinetevintage @diboingarimpex @chalasiabrecho @herabrecho @acervo1415 @amaranto.brecho @iluziebrecho7 @brecho_coisafina @cellespace @brecholli @brechodojonnhy @feobrecho @bradobrecho @lojinhaclosett @brechosmls @foievoltoubrecho @garagem_do_ozzy @brecho_da_nay @brechoperolas @tourusbrecho @flor_amora_brecho @donna.bardot @lulisboutiquebrecho @lowkeygarimpos @unniyourcicle @era_umavez_brecho @mumumbrecho @plantae_brecho @re.vitaliza @bazardasamoras.sa @fratolish @enjoybem @brechomarachiquerrima @poderaleatorio @segundogarimpo @_brechodoo @blueprintbrecho @voudegarimpos @breshokyfala @garimposdasidi @kaluartigosinfantis @supergarimpo @nemeton_art @brechotodevolta @blacklodgebrecho @deumrolebrecho A entrada é gratuita, o evento é acessível e petfriendly.

Feira de Brechós do ABC – 20ª edição}

Data: 10 de dezembro de 2023

Horário: das 10h às 18h