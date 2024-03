Muita festa marca entrega de uniformes em escolas da região Leste de Diadema

O cronograma de entrega de uniformes aos estudantes da rede pública municipal de Diadema teve continuidade nesta quinta-feira (7/3), com três escolas da região Leste beneficiadas. De manhã, os uniformes foram entregues na Emeb Mario Quintana, na Vila Nogueira, e na Emeb Deputado Freitas Nobre, na Vila Lídia; à tarde, foram beneficiadas com os kits as crianças da Emeb Devanir José de Carvalho, no Jardim Elizabeth.

Ao todo, a Prefeitura está entregando mais de 28 mil kits, que contém agasalho, calça, camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, bermuda, blusão de moletom e meia e um par de tênis, este último item uma novidade em relação a anos passados. A entrega dos uniformes prossegue até o fim do mês.

Apenas na Emeb Devanir José de Carvalho, receberão os kits 258 estudantes. Presente à entrega feita na unidade, a vice-prefeita Patty Ferreira falou que os uniformes contribuem para garantir equidade entre as crianças. “O uniforme faz com que a criança entenda que todos são iguais. Quando a gente coloca uniforme completo em todas as crianças, a gente traz a igualdade para todos e é a igualdade de direitos que a gente quer, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu acredito, pelos rostinhos que estou vendo aqui hoje, que não apenas as crianças gostaram muito, mas as famílias também”, afirma.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, esteve na cerimônia de entrega da Emeb Devanir José de Carvalho. Para ela, a oferta dos kits com os uniformes é mais uma forma da Prefeitura garantir que os direitos plenos dos estudantes sejam respeitados. “Neste ano, com a inclusão do tênis nos kits, asseguramos que, também no período de frio, as crianças tenham o aconchego de vir para a escola de uma forma muito segura, tranquila, sendo identificados em qualquer lugar. É uma grande conquista para o nosso município”, afirmou.

Francinete de Sousa Cavalcante é mãe de duas crianças que frequentam a Emeb Devanir José de Carvalho: Millena, de três anos, e Mikaelly, de um ano. Para ela, é importante que as famílias possam contar com os uniformes todos os anos. “É muito bom esse uniforme. O tênis ajuda muito, já que a gente não precisa ficar comprando tênis toda hora. Eu sempre mando eles com o uniforme da escola, por segurança e para economizar as roupas. Fica mais bonita a escola, todo mundo uniformizado”, falou.

Nesta sexta (8/3), será a vez das unidades escolares Profª Creuza Pinho, Eva Maria dos Santos (Campanário) e Jorge Amado (Taboão) receberem seus kits.

O cronograma de entrega está sendo divulgados nas redes sociais da Secretaria de Educação, no endereço eletrônico https://www.instagram.com/sec.educadiadema/.

Material escolar

Os kits com material escolar, cerca de 30,7 mil, foram entregues aos estudantes pela Prefeitura no começo de fevereiro.

Alguns dos itens dos kits são cadernos, lápis preto, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, régua, massa de modelar, canetinha hidrográfica, tinta guache, apontador, tesoura, estojo, pasta plástica, entre outros.

A composição dos kits é diferente de acordo com as necessidades de cada ciclo: creche, educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).