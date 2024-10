Mudança no tempo pode trazer pancadas de chuva e vento forte

Uma mudança no tempo de São Paulo causada pela passagem de uma frente fria deve trazer pancadas de chuva intensas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento em todo o estado. O aviso da Defesa Civil, que se estende de quarta-feira (9) até sábado (12), destaca a importância de estar preparado para condições climáticas adversas.

Chuva para os próximos dias

A previsão de chuva varia entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na Serra da Mantiqueira, no Litoral Norte e nas regiões de Presidente Prudente e Marília; de 90mm nas regiões de Bauru e Araraquara; de 80 mm na Região Metropolitana da Capital, na Baixada Santista e nas regiões de Campinas, Itapeva e Sorocaba e Vale do Ribeira. Acumulados entre 70mm e 60mm podem ser registrados no Vale do Paraíba e nas regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto; de 40mm nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.

Mudança no tempo e de clima

As mudanças climáticas resultam em eventos extremos, que exigem atenção especial da população. Por isso, fique atento às recomendações da Defesa Civil. Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel.

Ao ouvir um trovão, procure um local coberto. Para quem reside em áreas de encosta, observe os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro.

Em caso de rajadas de vento, fique atento. Ventos a partir de 60km/h, galhos podem ser danificados e necessita atenção. Risco elevado, a partir de 75km/h, há risco de queda de árvores e danos em construções. Cenário crítico com rajadas de 90km/h representam a possibilidade de árvores arrancadas e danos estruturais em construções. Por isso, nestes casos procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis.

Mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurantes. Não realize trabalhos com andaimes e encaixes metálicos e ao dirigir, evite se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis.

Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo ele deve ser abandonado. Mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, se afaste dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo. Afaste-se por pelo menos 10 metros do local da queda do fio.