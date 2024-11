Mudança nas Luminárias da Liberdade em SP Renova Debate sobre Memória Cultural

A recente substituição de luminárias japonesas por LED na rua dos Aflitos, localizada no bairro da Liberdade em São Paulo, gerou debates sobre a preservação da memória histórica e cultural da região. Este ato foi uma resposta da Prefeitura de São Paulo ao pedido da Unamca (União dos Amigos da Capela dos Aflitos) para destacar a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, um importante marco histórico que remonta à época da escravidão no Brasil.

A Capela dos Aflitos é uma herança do antigo Cemitério dos Aflitos, a primeira necrópole pública de São Paulo, inaugurada em 1774. Este local foi destinado ao sepultamento de indigentes, escravizados e indígenas e reflete parte da história negra e indígena do centro da cidade. A substituição das lanternas, que remetem à imigração japonesa, foi vista como necessária para não obstruir a visualização do edifício histórico.

Contudo, a decisão gerou controvérsia. Perfis nas redes sociais manifestaram-se contra a mudança, argumentando que ela desrespeita o legado japonês no bairro. Para muitos, a questão não deveria ser uma competição entre memórias culturais, mas sim um esforço conjunto para honrar todas as heranças.

O arquiteto Silvio Oksman destaca que o bairro da Liberdade é uma soma de diversas camadas históricas e que tais debates são importantes para o crescimento social. Segundo ele, é legítimo que grupos organizados reivindiquem sua memória e sejam ouvidos.

Este episódio ilustra um debate mais amplo sobre como preservar e respeitar múltiplas identidades culturais em áreas urbanas. Com iniciativas como o restauro da Capela dos Aflitos e a criação de um memorial no terreno, busca-se resgatar e valorizar a rica história das populações negras e indígenas na Liberdade.