Mudança do local de atendimento do Creas de 5 a 8 de setembro

A Prefeitura de São Caetano do Sul informa que o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) atenderá de forma excepcional nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/9) no local de recebimento da cesta básica (Rua Américo Brasiliense, 210 – rua ao lado do Creas), e no sábado e domingo (7 e 8) no Fundo Social de Solidariedade (Rua Antônio Bento, 140).

A mudança é devido à troca dos pisos da recepção do Creas, que segue atendendo também pelo telefone 91341-4067, das 8h às 22h.

Os atendimentos presenciais serão retomados na Rua Antônio Bento, 180, na segunda-feira (9/9).