Mudança de local da Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos

A Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos vai acontecer em Caruara, área continental da cidade, no dia 10 de dezembro, a partir das 7h. A mudança foi necessária devido a previsão do mau tempo deste sábado, inclusive na Praia da Aparecida, onde seria realizada. Assim, a organização do evento pensou na segurança dos atletas e, ao mesmo tempo, prestigiar uma área da cidade que não costuma receber tantos eventos deste porte.

Agora, o evento acontece no Portinho de Caruara, Área continental de Santos, no final da Rua Andrade Soares, na entrada principal de Caruara, em frente ao Restaurante Dalmo da Rio Santos.

Edney Campos, conhecido como China, é líder da equipe Mista Buriquioca Va’a – ABC/Bertioga Peddal Club e diz estar satisfeito com a atitude da organização: “Estou muito satisfeito em levar a equipe para Caruara e também quero agradecer aos organizadores pela atitude corajosa de preservar a integridade física dos atletas. Porque eu como representante da Associação Bertioguense de Canoagem, já organizamos vários eventos e sabemos como é difícil prever as mudanças climáticas normais, que dirá com as mudanças extremas a que o mundo está passando”.

Serão diversas categorias disputando as provas, que incluem PCD, Infantil, Júnior, 60, 50, 40, Open e Mista (Open, 40, 50, 60) e o reconhecimento aos talentos não para nas águas. Os primeiros três colocados de cada categoria serão agraciados com medalhas, enquanto os três primeiros clubes receberão troféus, consolidando a importância do espírito de equipe na canoagem.

“Como precursor do esporte, eu gosto de atuar onde eu vejo que há necessidade de fomentar. No caso, estou sentindo a necessidade de incentivar a categoria infantil, principalmente as bases do Brasil, já que a canoa havaiana cresceu demais”, afirma Fábio Paiva, organizador da Etapa.

A entrega dos kits acontecerá na Canoa Brasil, situada na Rua Afonso Celso de Paula Lima, 16, Ponta da Praia, Santos-SP, CEP 11.030-460, no dia 8 de dezembro de 2023, das 18h às 19h30. A presença dos participantes é crucial para retirar seus kits e garantir uma experiência completa no evento.

A competência organizacional da 1ª Etapa Bertioga pelos membros da equipe Brucutus, Everdan Riesco e Ivana Santos, foi seguida pela 2ª Etapa Guarapiranga, coordenada por Sergio Prieto da Sampa Canoe Club, e agora chega a Etapa Santos com o Fábio Paiva.

“Nessa etapa, a gente pretende chamar a atenção de todas as bases do Brasil porque a gente precisa fazer um trabalho social com crianças de comunidades e trazê-las para o esporte. Nesse sentido, estamos desde 2018 com o Projeto Sahy Remando, que é um exemplo no País hoje, e já abrimos também o Una Remando, lá na Barra do Una”, diz Fábio.

A expectativa é que a Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos seja um catalisador para o fortalecimento do cenário da canoagem na região. Todos são convidados a testemunhar e participar do evento.

A Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos é um evento com patrocínio da DP World, Copatrocínio da OPIUM HIGH-TECH caiaques e canoas, supervisão da ABRACHA e apoio do PROMIFAE, Secretaria Municipal de Esporte de Santos, Baraçai, Panificadora Rainha da Barra, Nine wear, Drone flying on, Projeto Kaora e Projero Sahyremando & Fundação Duccio Cipriani Avena.