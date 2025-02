Mudança de Horário: São Paulo e Ponte Preta se enfrentam às 19h30 no Morumbi

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta segunda-feira (17), uma alteração no horário da partida entre São Paulo e Ponte Preta, que ocorrerá pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto está agora agendado para as 19h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na próxima quarta-feira.

Inicialmente, o jogo estava previsto para às 21h35. Segundo a FPF, a modificação se deu por conta de um “ajuste de tabela”. Este embate representa um momento significativo para o São Paulo, que retornará ao seu estádio após ter realizado dois jogos em Brasília e outro no Allianz Parque como visitante.

O São Paulo já se encontra classificado para a fase eliminatória do torneio. Sob a direção do técnico Luís Zubeldía, a equipe assegurou sua vaga nas quartas de final ao empatar em 0 a 0 com o Palmeiras no último domingo. Atualmente, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo C com um total de 16 pontos.