MUBI promove sessão especial de Carnaval

Distribuidora global, serviço de streaming e produtora, a MUBI realiza uma sessão especial gratuita de Dona Flor e Seus Dois Maridos, o clássico de Bruno Barreto, neste sábado de Carnaval, no Cineclube Cortina. O evento terá ainda uma estação de maquiagem e distribuição de brindes para o público da sessão, a partir das 14h.

Dona Flor e Seus Dois Maridos chega dia 9/2 à programação da MUBI como parte do especial Dois É Pouco, Três É Melhor: Triângulos Amorosos no Cinema, uma coleção de filmes que subvertem e escapam das regras do romance convencional, passando de clássicos new wave a produções icônicas premiadas.

Filmado durante a ditadura militar do Brasil, e lançado originalmente em 1976, o longa mágico de Bruno Barreto é uma história libertadora sobre o desejo feminino. Sensual e sombrio, impulsionou Sônia Braga de estrela de novela à diva nacional do cinema. É uma das mais elogiadas adaptações da obra de Jorge Amado.

Sinopse:

Vadinho (José Wilker), um mulherengo inveterado, morre durante as comemorações de Carnaval. Anos depois, a viúva Dona Flor (Sônia Braga) se casa com um farmacêutico estável, mas entediante (Mauro Mendonça), sem qualquer interesse em sexo. Ao descobrir que sua nova vida sexual não é nada gratificante, recebe uma visita do fantasma sensual de seu falecido marido.

A sessão especial no Cineclube Cortina é uma parceria da MUBI com a LC Barreto, produtora de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Comemorando 60 anos de existência, a LC Barreto já lançou mais de 150 filmes e é responsável por diversos clássicos da cinematografia nacional.

Exibição especial gratuita

DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS

Data: 10/02, sábado

Estação de maquiagem e distribuição de brindes: 14h

Horário sessão: 15h

Local: Cineclube Cortina

R. Araújo, 62 – República, São Paulo

Sujeita à lotação (75 pessoas)