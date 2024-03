MTur incentiva candidaturas ao concurso “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo

Localidades brasileiras que adotam estratégias inovadoras para fortalecer o turismo em áreas rurais têm até 24 de março para se inscreverem no concurso global “Melhores Vilas Turísticas”, organizado pela ONU Turismo. Neste ano, o Ministério do Turismo vai selecionar oito candidaturas ao reconhecimento, que proporciona visibilidade a destinos nos quais a promoção da diversidade cultural e natural é adotada como ferramenta de desenvolvimento sustentável.

Podem participar entidades públicas, privadas, associações, pessoas físicas e jurídicas representantes das comunidades, enviando propostas ao e-mail candidaturas@turismo܂gov܂br. O concurso, que em 2021 consagrou a Rota do Enxaimel, em Pomerode (SC), exige requisitos a exemplo de ter baixa densidade populacional, dispor de atividades tradicionais preservadas e compartilhar os valores e o estilo de vida da comunidade. (Confira AQUI o edital).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, incentiva a apresentação de candidaturas à seleção. “Esta é uma oportunidade única de conquistar um importante reconhecimento internacional, favorecendo a visibilidade dos destinos brasileiros no cenário turístico global. A nossa participação também contribui com os esforços de consolidar o Brasil entre os países de vanguarda do desenvolvimento sustentável do turismo, o que também tem fortes reflexos na garantia de empregos, renda e inclusão social”, aponta.

Lançado em 2021, o concurso busca transformar o turismo em um catalisador para a prosperidade e o bem-estar rural, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). As vencedoras recebem um selo, que as identifica como exemplos, além de participarem de uma rede mundial para a troca de experiências, boas práticas, conhecimentos e oportunidades de fortalecimento do turismo rural.

A ONU Turismo fará a seleção a partir das indicações de seus países-membros, como o Brasil. As nomeações vão ser avaliadas por um conselho consultivo externo independente, composto por especialistas. Até o momento, 74 vilas de quase 40 países alcançaram o reconhecimento. Além disso, outras 54 foram selecionadas para participar de um programa de modernização, onde recebem aconselhamento técnico e oportunidades de networking.

ENXAIMEL – O roteiro de Pomerode abriga a maior concentração de casas no estilo enxaimel fora da Alemanha, técnica que consiste na montagem de paredes a partir de vigas de madeira encaixadas e preenchidas com tijolos de argila. O percurso pelo bairro Testo Alto proporciona experiências ligadas ao patrimônio imigratório, produtos agrícolas e coloniais, artesanato, trilhas ecológicas e atividades esportivas, incluindo, ainda, parques, museus e cervejarias.