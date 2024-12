MST apresenta balanço da Reforma Agrária de 2024

Na próxima sexta-feira, 20 de dezembro, às 10h, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizará uma coletiva de imprensa online, conduzida por João Paulo Rodrigues e Ceres Hadich, membros da direção nacional do Movimento.

Durante a coletiva, serão apresentados os principais pontos das lutas e conquistas do MST ao longo de 2024, além de um balanço das ações do Governo Lula no campo da Reforma Agrária.

A execução das políticas relacionadas à questão agrária também será analisada, com a finalização das discussões voltada para as perspectivas do movimento em 2025.