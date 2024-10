MSD Brasil abre inscrições para programa de estágio 2025

Universitários com formação entre dezembro de 2026 e janeiro de 2028, podem se inscrever na 9ª edição do Programa de Estágio MSD Brasil. Ao todo, são 29 vagas em 27 diferentes áreas das divisões de saúde humana e animal. As inscrições acontecem pelo site até 29 de outubro.

As áreas que receberão as pessoas estagiárias são Controle de Qualidade, Pesquisa Clínica, Logística, Supply Chain, EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), Assuntos Regulatórios, Compras, Operações, Marketing, Vendas e Finanças. Entre os benefícios oferecidos, estão bolsa auxílio compatível com o mercado, vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale academia e desconto em produtos para pets da MSD Saúde Animal.

A MSD incentiva a candidatura de pessoas de grupos minorizados, como PCDs, pessoas negras e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Atualmente, cerca de 75% do programa possui representatividade. Para isso, a liderança da empresa passa por um workshop, que visa a diminuição de vieses na fase de entrevistas e contratação. Dessa forma, é estimulada a cultura de diversidade, equidade e inclusão durante todo o processo.

Os estudantes precisam ter disponibilidade de estagiar 6h diárias, totalizando 30 horas semanais. As vagas estão distribuídas em cinco cidades do Brasil: São Paulo (SP), Vinhedo (SP), Cruzeiro (SP), Araçoiaba da Serra (SP) e Joinville (SC).

O programa de estágio da MSD tem duração de 24 meses e o desenvolvimento das pessoas estagiárias acontece dentro da metodologia 70/20/10, em que a aprendizagem ocorre:

70% por meio da experiência prática no dia a dia;

20% por meio de interações sociais, conexões e feedbacks;

10% por meio de treinamentos e capacitações formais.

Após o término do período de estágio, é avaliada a probabilidade efetivação na empresa.

Serviço: Programa de Estágio MSD 2025

Quando: inscrições até 29 de outubro

Onde: Link

Benefícios: