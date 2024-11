MRV oferece o curso gratuito de Instalação de Energia Solar em São Paulo

A MRV, em parceria com a Associação Bem Que Me Faz, abre inscrições para mais uma turma do Curso GRATUITO de Instalação de Energia Solar. O curso será oferecido de 18 a 22 de novembro de 2024, com aulas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no Jardim Sydney (Pirituba), em São Paulo. E para as mulheres, há previsão de uma turma exclusiva em dezembro de 2024.

As aulas serão realizadas na Associação Bem Que Me Faz, localizada na Rua Campinorte, no 147, e visam capacitar os participantes para atuar na instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica, um setor em plena expansão e com grande potencial de empregabilidade. Ao final do curso, os alunos estarão prontos para integrar o mercado de trabalho, contribuindo para a transformação sustentável no Brasil.

A inscrição para o curso pode ser realizada em três etapas simples. O primeiro passo é preencher o formulário de inscrição com os dados solicitados, disponível por meio do link de inscrição. Após o envio do formulário, será feita uma análise dos perfis dos candidatos. Os aprovados serão contatados com as orientações detalhadas sobre o início da formação.

Para se inscrever, os interessados devem atender a alguns requisitos, como ter pelo menos 18 anos e ensino fundamental II completo (do 6o ao 9o ano). É importante ressaltar que as vagas são limitadas, sendo assim, a inscrição deve ser realizada o quanto antes.

O curso, além de oferecer qualificação técnica, incentiva a inclusão social e tem a intensão de promover um futuro mais sustentável para os participantes . “Com a MRV, o compromisso com o meio ambiente e a inovação está cada vez mais presente em ações concretas que geram impacto positivo na vida das pessoas” ressalta o gestor executivo de Sustentabilidade de Reações Institucional, José Luiz da Fonseca.