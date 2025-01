MPU anuncia concurso público com 152 vagas

O Ministério Público da União (MPU) divulgou a abertura de um concurso público que oferece 152 oportunidades para profissionais de nível superior, com salários que podem chegar até R$ 13.994,78. As inscrições começam nesta segunda-feira, 13 de janeiro, às 16h, e se encerram no dia 27 de fevereiro, também às 16h.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem realizar suas inscrições através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso. Além das vagas disponíveis, há a possibilidade de formação de cadastro reserva, aumentando as chances de nomeação futura.

As oportunidades contemplam os cargos de Técnico e Analista em diversas áreas, com jornada de trabalho estabelecida em 40 horas semanais. Para o cargo de Analista, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78 e as vagas são destinadas a graduados em áreas como Direito, Biblioteconomia, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem e Engenharia, entre outras.

Por outro lado, o cargo de Técnico oferece um salário inicial de R$ 8.529,65 e abrange funções nas áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional. A distribuição das vagas será realizada em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal.

O edital do concurso destaca que estão reservadas quotas para candidatos negros (20%), pessoas com deficiência (10%) e minorias étnico-raciais (10%), incluindo indígenas e quilombolas.

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição que varia conforme o cargo: R$ 120 para Analista e R$ 95 para Técnico. Aqueles que forem doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa.

A seleção contará com diversas etapas, incluindo Prova Objetiva para todos os cargos, Prova Discursiva (exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional), Teste de Aptidão Física e Avaliação Médica especificamente para os cargos relacionados à Polícia Institucional. As provas estão agendadas para o dia 4 de maio, em todas as capitais do país.

O concurso terá validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Para mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone 0800-283-4628 ou pelo e-mail [email protected].

Cronograma Importante:

Inscrições: De 13 de janeiro até 27 de fevereiro

Solicitação de isenção da taxa: De 13 a 15 de janeiro

Data limite para pagamento das inscrições: 28 de fevereiro

Aplicação das provas: 4 de maio

Este concurso representa uma oportunidade significativa para profissionais em busca de estabilidade e uma carreira no serviço público.