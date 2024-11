MPT investiga condições críticas de trabalho na obra da fábrica BYD na Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma investigação para apurar as condições de trabalho nas obras da fábrica da BYD em Camaçari, Bahia. A denúncia, recebida no final de setembro, aponta jornadas de até 12 horas sem descanso semanal, ausência de equipamentos de proteção e relatos de agressões físicas. Além disso, as condições dos alojamentos e a falta de água potável também foram destacadas.

A BYD, em resposta às denúncias, afirmou ter afastado os responsáveis pelas agressões e exigido que as empresas terceirizadas tomem medidas urgentes para corrigir a situação. A montadora ressaltou seu compromisso com o cumprimento das leis trabalhistas brasileiras e anunciou que reforçou a fiscalização nas obras para garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores.

O MPT está conduzindo inspeções e analisando documentos como contratos de trabalho e vistos dos trabalhadores estrangeiros. O objetivo é propor um ajuste de conduta ou iniciar uma ação judicial caso as irregularidades sejam confirmadas. Bernardo Guimarães, procurador responsável pelo inquérito, destacou a importância de corrigir práticas inadequadas para proteger a saúde e segurança dos trabalhadores.

A construção da fábrica da BYD, que ocupará o antigo parque industrial da Ford, representa um investimento significativo na região, com previsão de produção inicial de 150 mil veículos elétricos e híbridos por ano. Apesar das denúncias, a empresa reafirma seu compromisso com a ética e a dignidade humana, destacando sua atuação no Brasil há uma década.

Essa investigação destaca a importância do cumprimento rigoroso das normas trabalhistas, especialmente em projetos de grande escala que envolvem mão-de-obra intensiva. O desfecho desse caso servirá como exemplo sobre a responsabilidade corporativa e o respeito aos direitos dos trabalhadores no Brasil.