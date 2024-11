MPRJ realiza operação contra fraudes em contratos de saúde no RJ

Na manhã desta terça-feira (26), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) executa uma operação que envolve a emissão de 12 mandados de busca e apreensão. A ação visa investigar suspeitas de irregularidades em contratos firmados pela Fundação Estadual de Saúde com determinadas empresas. Destaca-se entre os alvos da operação, denominada Vigília, a participação de dois delegados da Polícia Civil.

As investigações conduzidas pelo MPRJ apontaram para o direcionamento indevido de contratos públicos. Tais contratos, geridos pela fundação vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, envolviam a prestação de serviços em três estabelecimentos estaduais: o Hospital Heloneida Studart, localizado em São João de Meriti; o Hospital Estadual da Mulher, em Mesquita; e o Centro Estadual de Diagnóstico e Imagem, situado no centro do Rio de Janeiro.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério Público, duas empresas foram identificadas como beneficiárias do esquema fraudulento, com a colaboração direta de um delegado e seu pai. A operação está sendo realizada com o suporte da Corregedoria Geral da Polícia Civil, que participa das investigações para assegurar a integridade dos procedimentos legais envolvidos.