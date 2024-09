MP-PE recomenda substituir prisão de Deolane e investigados por cautelares

O MP-PE (Ministério Público do Estado de Pernambuco) decidiu solicitar diligências complementares para as investigações da Operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e outras pessoas no início de setembro.

Órgão também recomendou a substituição de prisões por medidas cautelares. “Por evidente, as prisões preventivas já deferidas e executadas devem ser substituídas por outras cautelares de que trata o Código de Processo Penal, posto que o lapso temporal necessário ao cumprimento das novas diligências implicaria, inevitavelmente, em constrangimento ilegal”, diz trecho da nota publicada pelo MP-PE.

Operação foi deflagrada em 2023 pela Polícia Civil de Pernambuco. A ação contou com a colaboração das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás e mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Autoridades dizem que entre os alvos estão grupos ligados às bets (sites de apostas esportivas). Os sites de apostas são regulares, mas investigadores afirmam que o alvo da investigação são os jogos de azar online, atividades não permitidas pela lei.

Ministério da Justiça diz que a organização usava empresas. Elas seriam utilizadas para lavar dinheiro por meio de depósitos, transações bancárias e compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.

A investigação começou com uma apreensão de R$ 180 mil e foi dividida em três fases. São elas: aquisição, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio dos envolvidos — esta última é a que ocorre agora e motivou a prisão de Deolane e do avião em nome do cantor Gusttavo Lima — ele diz que já tinha vendido.

Polícia cumpriu mandados

A operação cumpriu 19 mandados de prisão no início de setembro. Entre eles, estava a influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos. A mãe das irmãs Bezerra também foi presa. Não foi divulgada a ligação delas com os crimes investigados.

Na ocasião, o escritório Adelia Soares Advogados, que representava Deolane e a mãe, afirmou ter “plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos”.

“Até o momento, o que nós e advogados sabemos sobre isso é que um processo relacionado à empresa Esportes da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que é uma empresa que atua em todo o Brasil com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e até onde sei é uma empresa idônea.”, disse Dayanne Bezerra, irmã de Deolane

Deolane deixou a cadeia no dia 9, por decisão judicial, usando tornozeleira eletrônica. Na saída, a influenciadora falou com as pessoas que se aglomeravam no entorno à espera da sua saída, foi erguida por fãs e criticou a sua prisão: “A minha prisão é criminosa!”. Ela também falou com os jornalistas que estavam em frente à Colônia Penal Feminina do Recife, descumprindo assim o acordo feito com a Justiça. Teve a prisão domiciliar revogada e precisou voltar para a cadeia, onde permanece até agora.

Nota oficial do MPPE