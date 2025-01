MP denuncia dois policiais pela morte do estudante Marco Aurélio

Na quarta-feira (8), o Ministério Público de São Paulo formalizou uma denúncia contra dois policiais militares, relacionados à morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos. O trágico incidente ocorreu em novembro na Vila Mariana, um bairro da capital paulista.

Entenda o Caso

A acusação, que se refere a homicídio qualificado, foi apresentada pela Promotoria de Justiça do IV Tribunal do Júri da Capital. As qualificações que embasam a denúncia incluem motivo torpe e a utilização de um recurso que impossibilitou qualquer chance de defesa por parte da vítima. Os promotores responsáveis pela documentação são Estefano Kummer, Antonio Folgado e Enzo Boncompagni.

Conforme as informações disponibilizadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), um dos policiais é apontado como o responsável pelos disparos que resultaram na morte do jovem. O segundo agente, segundo a Promotoria, teria colaborado moral e materialmente com a prática criminosa.