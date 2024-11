MP de Pernambuco pede arquivamento de inquérito contra Gusttavo Lima por falta de provas

O Ministério Público de Pernambuco decidiu solicitar o arquivamento da investigação contra o cantor Gusttavo Lima na Operação Integration, que investigava suposta lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. Em parecer oficial, os cinco promotores responsáveis pela análise concluíram que não há provas suficientes para acusar o cantor ou o casal José André da Rocha Neto e Aislla Rocha, ligados à VaideBet, de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro ou associação criminosa.

A investigação teve início após um indiciamento pela Polícia Civil, que apontou transações suspeitas envolvendo uma aeronave. Contudo, os promotores enfatizaram que todas as operações financeiras examinadas estavam devidamente documentadas e registradas, sem apresentar indícios de ilegalidade. Ademais, o Ministério Público destacou a ausência de correlação entre essas movimentações financeiras e Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.

Durante o processo, houve divergências notáveis entre o Ministério Público e a juíza Andréa Calado da Cruz. Enquanto a magistrada demonstrava alinhamento com as investigações da Polícia Civil, o Ministério Público insistia na falta de evidências robustas para sustentar as acusações. A decisão do órgão ocorreu após expirar o prazo dado pela juíza para decidir sobre as denúncias.

Em relação aos outros investigados, como Deolane Bezerra e sua mãe Solange Bezerra, as investigações continuam em curso. O Ministério Público sublinhou a importância de evitar decisões judiciais precipitadas sem consulta ao órgão e destacou a necessidade de um tratamento cuidadoso em relação às medidas cautelares sugeridas pela Polícia Civil.

Gusttavo Lima e os demais envolvidos sempre negaram qualquer irregularidade, reafirmando sua confiança na justiça. Esse desfecho ressalta a complexidade das investigações financeiras e a importância de provas concretas antes de qualquer condenação pública.