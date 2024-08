Mozarteum Brasileiro apresenta Orquestra Nacional Jovem dos Estados Unidos

O projeto Mozarteum Brasileiro, que está em temporada na Sala São Paulo, anuncia a apresentação da National Youth Orchestra, principal orquestra jovem dos Estados Unidos, sob regência de Marin Alsop, que interpretará Sinfonia nº 1 (Samuel Barber) e Rhapsody in Blue (George Gershwin). O evento acontece nesta quarta-feira (14), às 20h30, em nova edição da série de espetáculos musicais eruditos de 2024. Os ingressos seguem à venda pelo site oficial: Link. O evento tem patrocínio da EMS, maior laboratório farmacêutico no país.

“Seguimos mais um ano de parceria com a série de espetáculos Mozarteum Brasileiro. Ao apoiar esses concertos, estamos contribuindo para popularizar o gênero erudito e também para valorizar profissionais da música. Incentivar a cultura é parte da missão da EMS de cuidar das pessoas e representa mais uma maneira de proporcionarmos bem-estar aos brasileiros”, ressalta Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS.

Uma das principais regentes da atualidade, Marin Alsop conquistou a estima e a admiração do público brasileiro quando esteve à frente da OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela foi a primeira mulher a dirigir uma grande orquestra nos Estados Unidos, na América do Sul, na Áustria e na Grã-Bretanha. Alsop se tornará a primeira mulher nascida nos EUA a reger a Filarmônica de Berlim quando fizer sua tão esperada estreia com a orquestra em fevereiro de 2025. Com discografia de mais de 200 títulos, é reconhecida com indicações para o “Álbum do Ano” da BBC Music e para o Emmy, além dos prêmios Grammy, Classical BRIT e Gramophone.

Na companhia dela estará o solista do concerto, o francês Jean-Yves Thibaudet. O músico é uma sumidade no piano e é reconhecido pela abordagem perspicaz de seu repertório contemporâneo. Além do mundo clássico, tem colaborações em inúmeros filmes, moda e arte visual. Uma potência em gravações, Thibaudet aparece em mais de 70 álbuns e seis trilhas sonoras de filmes. Suas interpretações podem ser ouvidas em Pride & Prejudice (Orgulho e Preconceito), Extremely Loud & Incredibly Close (Tão Forte e Tão Perto), Wakefield (A Vida em Espera) e no filme Atonement (Desejo e Reparação), vencedor do Oscar e aclamado pela crítica.

A EMS acredita na arte brasileira, investindo em projetos culturais diversos, como literatura, teatro, música, museus, fotografia, exposições temáticas e concertos nacionais e internacionais. Além de ser mantenedora, há 12 anos, do Mozarteum Brasileiro, evento que propicia grandiosas exibições de música erudita na Sala São Paulo, segue apoiando em 2024 a série de concertos musicais “Encontros Históricos na Sala São Paulo”. Em 2017 e 2016, a empresa patrocinou exibições do “Villa Lobos em Movimento”, uma viagem musical pela obra de Heitor Villa-Lobos, um dos maiores compositores brasileiros. Em 2011, o laboratório realizou a série “Clássicos EMS”, com apresentações de orquestras sinfônicas em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. Também já apoiou a OSB – Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro, a Osesp – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e a OSMC – Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas; e percorreu três capitais brasileiras com a série “Encontros Musicais e Sorrisos”, na qual se apresentaram grandes cantores do país a milhares de convidados, em 2007.