Movimento Vivo está de volta no Grand Plaza

Em compromisso com a sociedade do ABC, o Grand Plaza retoma as aulas gratuitas do Movimento Vivo. O projeto, que oferece aulas de ginástica, dança e alongamento para pessoas da terceira idade, contou com aproximadamente 2 mil participantes em 2023 e agora, em 2024, abre novas vagas ao público. As atividades ocorrem de segunda a quinta-feira para pessoas com mais de 60 anos, proporcionando bem-estar e qualidade de vida.

“Cuidar da saúde não tem hora. E, sabendo que o Brasil é o país com mais pessoas sedentárias na América Latina, queremos ajudar a diminuir esse número e fomentar essa prática no dia a dia, levando mais disposição aos participantes”, afirma Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Para participar do Movimento Vivo basta ir até a Administração do Grand Plaza, próximo ao Playland e preencher o questionário com os dados pessoais e condições de saúde. As atividades são realizadas na Praça de Alimentação das 8h às 9h. Todas as aulas são realizadas por profissionais especializados.

Movimento Vivo – Grand Plaza

Aulas de ginástica, dança e alongamento para terceira idade

Data: de segunda a quinta-feira

Horário: das 8h às 9h

Entrada gratuita, mediante inscrição.

Endereço: Avenida Industrial, 600, Jardim – Santo André – SP.