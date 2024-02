Movimento Plástico Transforma recolhe cerca de 175 mil copos plásticos da 98ª Corrida São Silvestre

O Movimento Plástico Transforma, em mais um ano de parceria com a Yescom, realizou a ação de coleta de copos plásticos durante a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O projeto tem como foco a economia circular do plástico e coletou mais de 175 mil copos plásticos ao longo dos 15 km de percurso da corrida, que agora estão sendo reciclados e transformados em materiais escolares e serão distribuídos a alunos de escolas públicas.

Um dos objetivos da iniciativa é promover a destinação adequada dos copos plásticos consumidos durante o evento e conscientizar a sociedade sobre a importância do descarte correto de resíduos. Segundo Simone Carvalho, membro do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, parte da população não conhece o poder da transformação do plástico, assim como a coleta seletiva e a reciclagem são importantes para conseguirmos um planeta mais sustentável.

“A indústria de reciclagem do plástico tem uma capacidade instalada muito grande para reciclar esses materiais, porém, ainda enfrentamos a ociosidade por falta de resíduos de qualidade. Isso acontece na origem, ou seja, quando nós, como consumidores, não descartamos de forma adequada. O material com muito resíduo de produto ou misturado com orgânico é descartado durante a triagem na cooperativa. Com isso, a taxa de reciclagem é impactada”, complementa.

Esta foi a quarta edição em que o Movimento Plástico Transforma foi parceiro da São Silvestre para a destinação correta dos copos. No total já foram coletados mais de 635 mil copos plásticos de água que, após o processo de reciclagem, foram transformados em lixeiras, caixas organizadoras, mesas e cadeiras e doados para a rede pública de ensino dos estados de São Paulo e Pernambuco.

Reciclagem no Brasil

A economia circular do plástico já faz parte do dia a dia do consumidor brasileiro, principalmente por meio das embalagens. Diferentes tipos de indústria utilizam da resina plástica pós-consumo para produzir novos produtos. De acordo com a última pesquisa elaborada pela MaxiQuim, a pedido do PICPlast (Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico), houve um crescimento de 46% na produção de plástico pós-consumo, nos últimos 5 anos.

Em termos de faturamento bruto, é possível perceber um aumento de 57% desde 2018, quando o estudo começou a ser realizado. Outro índice que teve um forte crescimento no período foi o de faturamento por tonelada produzida que cresceu 42,6%, chegando a R$ 3.128 por tonelada. Esses fatores mostram que, por pressão dos consumidores, as indústrias estão cada vez mais comprometidas a inserir a resina plástica reciclada na produção de embalagens, peças automotivas, utilidades domésticas, entre outros.

Segundo o levantamento, em 2022 foi consumida 1,7 milhão de tonelada de resíduo plástico na reciclagem, representando crescimento de 8,5% em relação a 2021. De acordo com o estudo, isso representa um pouco mais de 1,3 milhão de tonelada de plástico pós-consumo, ou seja, material descartado pelos consumidores em domicílios residenciais e em locais como shoppings centers, estabelecimentos comerciais, escritórios, entre outros. Outras 421 mil toneladas de plástico originam-se de resíduo pós-industrial, como sobras dos processos da indústria petroquímica, de transformação de plásticos e da própria reciclagem.