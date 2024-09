Movimento Plástico Transforma realiza mutirões de limpeza de praias em três cidades brasileiras

O Movimento Plástico Transforma, em parceria com a SOLOS, startup de impacto social que desenvolve soluções inteligentes de economia circular; e as Prefeituras de Camaçari (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE), realizará, em três sextas-feiras seguidas, mutirões de limpeza na orla de importantes praias destas cidades: Guarajuba, Praia de Boa Viagem e Praia de Iracema, respectivamente. A ação contará com a presença de 50 voluntários em cada cidade (estudantes e voluntariado inscrito), que participarão também de atividades educativas, conduzidas pela SOLOS. A iniciativa é uma forma de celebrar o Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza), que acontece na terceira semana do mês de setembro.

Os mutirões têm como objetivo reforçar a importância do descarte correto para promoção da conscientização ambiental e melhoria da qualidade de vida nas cidades. Para isso, os voluntários participam de uma “Gincana Sustentável” e na sequência são divididos em grupos para realizar a atividade de coleta de resíduos recicláveis. Todos os itens coletados nas areias das praias serão destinados para cooperativas parceiras, tornando-se renda para a cadeia da reciclagem e matéria-prima para novos produtos.

Segundo Simone Carvalho, integrante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, a ação é uma importante ferramenta de educação ambiental para a população. “Nosso objetivo com esses mutirões é reforçar a importância da conscientização ambiental e do descarte correto, mostrando que pequenas ações podem gerar grandes impactos. Além de promover a limpeza das praias, queremos inspirar jovens e crianças a se tornarem agentes de transformação em suas comunidades, contribuindo ativamente para um futuro mais sustentável.”

A proposta é que ao fim da ação as crianças e jovens de escolas públicas municipais das três cidades, possam criar uma nova perspectiva de cidadania e contribuam ativamente para a limpeza das praias, tornando-se multiplicadores em suas casas e comunidades.

Para Saville Alves, Líder de Negócios da SOLOS, a iniciativa representa o trabalho de conscientização e mobilização em busca de fazer a economia circular acontecer de forma justa e inclusiva no Brasil. “Queremos incentivar a mudança de comportamento da população, para que possam entender melhor o tamanho do impacto que o descarte inadequado de resíduos pode gerar. Além disso, é fundamental mostrar a importância de ter um estilo de vida que pense na sustentabilidade e conservação do planeta”, explica.

Além desta ação no mês de setembro, o Movimento Plástico Transforma já realizou mutirões de limpeza em cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Vitória. Ao todo, mais de 580 voluntários já participaram das ações e recolheram em torno de 460 quilos de resíduos.

O Movimento Plástico Transforma busca, por meio de diversas ações, mostrar a importância da economia circular e do poder transformador do plástico. Além dos mutirões de limpeza, nas últimas quatro edições da Corrida Internacional de São Silvestre, a iniciativa recolheu e reciclou os copos plásticos descartados pelos corredores, os transformando em novos produtos como kits escolares, lixeiras, caixas organizadoras, mobiliário infantil, pastas e estojos, que foram doados para escolas públicas. Em complemento, o Movimento inaugurou o espaço Economia Circular do Plástico no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional. O espaço procura promover uma experiência interativa que resulte em uma nova percepção sobre o plástico, a economia circular e a reciclagem.

Locais e horários da ação

Local: Praia de Guarajuba, Camaçari (BA).

Data: 13 de setembro – 08:30h às 12:00h

Ponto de encontro: Praia de Guarajuba | Rua do Maio, Guarajuba, Camaçari – BA, na área atrás do Kiosk Caldeirão

Local: Praia de Boa Viagem, Recife (PE).

Data: 20 de setembro – 08:30h às 12:00h

Ponto de encontro: Orla de Boa Viagem | Avenida Boa Viagem, Pina, 1070 – entre a barraca do Pingo e o primeiro jardim de Boa Viagem, atrás do quiosque 06 na área de areia.

Local: Praia de Iracema, Fortaleza (CE).

Data: 27 de setembro – 08:30h às 12:00h

Ponto de encontro: Praia de Iracema

Mutirões de limpeza e sensibilização

Local: Praia de Guarajuba, Camaçari (BA).