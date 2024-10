Movimento Plástico Transforma realiza ação especial no Museu Catavento

Entre 22 e 26 de outubro, das 10h às 15h, o Movimento Plástico Transforma, uma iniciativa conjunta da Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, e da ABIPLAST, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, leva ao Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, o Circuito Economia Circular. A ação tem o objetivo de mostrar a importância e o funcionamento da economia circular do plástico para jovens e adultos de todas as idades.

Com fases representadas por meio de desafios lúdicos, os participantes vão adentrar um espaço interativo e aprender de maneira divertida e descontraída todas as etapas pelas quais os resíduos plásticos passam dentro da economia circular: Fabricação, Comércio, Uso, Reuso, Descarte e Reciclagem.

O espaço ficará montado na área externa, em frente ao Museu e será preciso retirar uma senha no local para participar. Crianças menores de 5 anos ou especiais precisam estar acompanhadas de um responsável. A duração da atividade será de 10 a 13 minutos.

“Neste mês da Criança, queremos mostrar, de forma lúdica e interativa, como o descarte correto e a reciclagem são fundamentais dentro da economia circular. Educar as crianças desde cedo sobre esses temas é essencial para que cresçam com uma visão consciente e sustentável do futuro e se tornem multiplicadoras em suas casas e escolas”, explica Simone Carvalho, participante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma.

Espaço Economia Circular do Plástico

O Movimento Plástico Transforma também é o responsável pelo Espaço Economia Circular do Plástico, inaugurado em dezembro de 2022, e que tem o objetivo de oferecer uma experiência interativa que resulte em uma nova percepção sobre o plástico, a reciclagem e a economia circular.

Localizado no primeiro andar do Museu Catavento, a iniciativa integra as exposições de longa duração e reúne desde informações sobre a criação dos plásticos, seus diversos tipos, como eles são aplicados no dia a dia da sociedade, além de jogos e projeções sobre consumo e descarte conscientes, a importância da gestão correta dos resíduos para a reciclagem e evolução da economia circular.

“O principal objetivo desta iniciativa é transformar a forma como o plástico é visto como matéria-prima, destacando a relevância do descarte correto para o processo de reciclagem. De forma interativa e divertida, apresentamos informações e curiosidades sobre o material, ajudando a difundir conceitos essenciais para um ciclo sustentável,” afirma Beatriz Geraldes, participante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma. “Esta ação faz parte de uma série de iniciativas que o Movimento tem desenvolvido ao longo dos anos, como a Oficina Divertida de Economia Circular ‘Garra Transformadora’, realizada em julho de 2023, e a coleta e reciclagem dos copos plásticos utilizados pelos atletas das corridas Cartoon em São Paulo e Rio de Janeiro” conclui Beatriz.

Serviço:

Circuito Economia Circular do Plástico

Local: Museu Catavento – área externa

Endereço: Av. Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II, São Paulo

Data e horário da atividade na área externa: De 22 a 26/10/2024, terça a domingo, das 10h às 15h

Horário de funcionamento do museu: terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Atividades na área externa: Gratuitas

Ingressos para o museu e instalação “Economia Circular do Plástico”: R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada), com gratuidade às terças-feiras