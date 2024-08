Movimento Plástico Transforma participa da Interplast 2024

O Movimento Plástico Transforma, uma iniciativa conjunta da Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, e da ABIPLAST, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, estará presente na Interplast 2024, a Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico, que ocorrerá de 13 a 16 de agosto no Expoville, em Joinville, Santa Catarina. A participação no evento tem o objetivo reforçar a presença do Movimento na cadeia produtiva do plástico e o seu compromisso em mostrar como o plástico, aliado à tecnologia e à responsabilidade, pode transformar o futuro.

Espaço Recicla Plástico: iniciativas sustentáveis em exposição

Durante a feira, o Movimento Plástico Transforma estará no Espaço Recicla Plástico, promovido pela Termotécnica. Na oportunidade, serão apresentadas as ações educativas e informativas sobre o uso responsável e criativo do plástico, promovidas pela iniciativa desde a sua criação, em 2016. Além disso, o Movimento pretende destacar a importância da atuação conjunta de todos os elos da cadeia para reforçar a imagem positiva do plástico e a sustentabilidade na indústria.

O Espaço Recicla Plástico tem patrocínio da CNRPLAS – Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos da ABIPLAST e parceria do Movimento Plástico Transforma. Conta ainda com o apoio do programa Isopor® Amigo, da Messe Brasil, promotora da Interplast, ABIPLAST e do SIMPESC – Sindicato da Indústria do Material Plástico de Santa Catarina.

“A participação do Movimento Plástico Transforma na Interplast 2024 é particularmente especial para nós, pois acabamos de concluir a entrega de 1.790 estojos e 990 pastas, produzidos a partir de 175 mil copos plásticos de água utilizados na 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. Esse projeto beneficiará cerca de 2,4 mil alunos da rede fundamental do município de Triunfo. Estamos empolgados em compartilhar essa conquista e continuar promovendo o plástico como um recurso valioso para a inovação e o desenvolvimento sustentável”, complementa Beatriz Geraldes, integrante do grupo técnico do MPT.

3º Fórum de Economia Circular: Teoria e Prática Integradas

Nos dias 14 e 15 de agosto, em paralelo à Interplast 2024, o Expoville sediará também o 3º Fórum de Economia Circular. Durante o encontro, o Movimento Plástico Transforma apresentará suas principais iniciativas e resultados obtidos ao longo dos oito anos de atuação. Beatriz Geraldes e Simone Carvalho, integrantes do grupo técnico do Movimento, conduzirão a apresentação, compartilhando experiências e insights sobre o impacto positivo do plástico.

O fórum visa proporcionar uma experiência enriquecedora e integrativa, unindo teoria e prática em um único ambiente, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os participantes.