Movimento Olga Benario inaugura a Casa da Mulher Operária Alceri Gomes, em São Caetano

Próximo ao Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, nasce a primeira Ocupação Operária do Movimento de Mulheres Olga Benario em São Caetano do Sul (SP). A Casa da Mulher Operária Alceri Gomes, localizada na Rua José Benedetti 9531 – Cerâmica, foi ocupada em um ato de denúncia à violência contra as mulheres na região e à insuficiência de políticas públicas e amparo da prefeitura da cidade.

O imóvel ocupado estava empoeirado, cheio de entulhos e sem cumprir qualquer função social há 20 anos. Com a intervenção do movimento, após dois dias de uso, o espaço está mais apto para ser utilizado como uma casa de referência para atender, acolher e organizar mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência. O local também possui um ambiente acolhedor para crianças, com creche e cozinha comunitária.

Dentre as principais denúncias do movimento está o fato da violência contra mulher ter crescido 12% no último ano da cidade, ao mesmo tempo em que não há possibilidade das trabalhadoras que não moram em São Caetano do Sul acessarem os serviços públicos devido à falta de carteira de identidade como moradora.

De acordo com a Coordenação da Ocupação Alceri Gomes, o avanço das privatizações, a precarização do trabalho operário, a falta de uma Delegacia 24 horas e a ausência da cidade dentro Consórcio Intermunicipal do ABC, a falta de um serviço de abortamento legal na cidade, prejudicam diretamente a realidade das mulheres de São Caetano do Sul.

“A fundação da nova casa de referência é essencial na luta pela vida das mulheres em toda a região do ABC Paulista”, diz Laura.

Movimento de Mulheres Olga Benario

Arthur Rodrigues/Jornal A Verdade

O Movimento de Mulheres Olga Benario nasceu da necessidade de organização das mulheres brasileiras para lutar contra a violência, a opressão e a exploração da mulher e as injustiças existentes na sociedade. Seu surgimento ocorreu na formação da delegação brasileira à 1ª Conferência Mundial de Mulheres de Base, realizada em Caracas, Venezuela, em março de 2011.

O Movimento ergue com firmeza a bandeira dos direitos das mulheres trabalhadoras, organizando e participando de passeatas nas ruas, de atos em memória das mulheres assassinadas durante à ditadura militar, realizando cursos de formação e de profissionalização, palestras em universidades, bairros e escolas, ocupações em Secretarias Especiais de Mulheres, construído plenárias e encontros nos estados e denunciado a exploração da população feminina, especialmente, da parcela mais empobrecida.

Desde a sua formação, o Movimento Olga Benario desenvolveu diversas lutas específicas e políticas no Brasil e já construiu mais de 23 ocupações, — seja de moradia, seja enquanto casa de referência — para mulheres em todo o país.

Por que o movimento ocupa?

As casas de referência surgem como um espaço de construção coletiva e de resistência das mulheres. Esses espaços oferecem assistência jurídica, psicológica e formação, contribuindo para superar situações de vulnerabilidade, e são de extrema importância para preencher os vácuos que o estado permite existir.

O objetivo das casas de referência não é substituir as ações ou tomar para si a responsabilidade do estado, mas sim acolher e encaminhar mulheres que, ao sofrerem agressões, necessitam sair o quanto antes dessa situação, para que não se agrave a ponto de serem vítimas de feminicídio.

A Ocupação da Mulher Operária Alceri Gomes surge para relembrar a força da mulher trabalhadora, determinantes nas conquistas históricas da classe trabalhadora.

“Nossa ocupação espaço livre de fome e de violência, seguro para as mulheres. Nós defendemos a memória de todas as mulheres operárias que lutam pelo prato de comida para suas crianças, pela moradia e por uma vida digna e livre de violência”, diz o Movimento Olga Benario, em Manifesto político.

Quem foi Alceri Gomes?

Alceri Gomes, uma mulher negra, operária, que participou ativamente da luta pelo fim da ditadura militar e pela construção da sociedade socialista!

Pelo mês da Consciência Negra e pelo Fim da Violência contra as mulheres!