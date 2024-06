Movimento do Bem intensifica manifestações contra a cobrança ilegal da taxa do lixo em Diadema

O Movimento do Bem está de volta com força total em suas manifestações contra a cobrança ilegal da taxa do lixo em Diadema. A mobilização que começou nesta terça-feira (18/06), na Rua Santa Cruz, no Jardim Canhema, reuniu manifestantes, moradores e trabalhadores nessa grande luta.

“A cobrança ilegal da taxa do lixo tem sido um fardo pesado para a nossa população de Diadema, trazendo prejuízos financeiros significativos ao bolso dos cidadãos e afetando negativamente a economia local. E o Movimento do Bem está unido, lutando pela revogação imediata dessa taxa abusiva, seguindo o exemplo de cidades como Guarulhos, Itu, Hortolândia e tantas outras que conseguiram eliminar essa cobrança injusta”, explicou o pré-candidato a prefeito de Diadema e fundador do Movimento do Bem, Taka Yamauchi.

O pré-candidato Taka Yamauchi (Divulgação)

De acordo com Taka, é preciso reconhecer a importância dessas manifestações como instrumento de pressão e de conscientização, evidenciando a força da sociedade e o poder da união em prol do bem comum. “A batalha contra a cobrança ilegal da taxa do lixo está longe de terminar e o Movimento do Bem não medirá esforços para continuar lutando em busca de uma Diadema mais digna e próspera para todos”, ressaltou o pré-candidato.