Movimentações estratégicas no BBB 25 após Vitória assumir a liderança

No contexto do reality show Big Brother Brasil 25, a dinâmica da casa começou a se intensificar após Vitória conquistar a liderança pela primeira vez. Em uma conversa reveladora, Camilla discutiu suas estratégias com Thamiris e Gracyanne Barbosa, indicando que planeja utilizar o contragolpe na formação do próximo Paredão, que ocorrerá no domingo.

Durante o diálogo, Camilla expressou sua insatisfação com o número de participantes que ainda não enfrentaram o Paredão, afirmando: “Quero botar uma pessoa flutuante, uma pessoa que esteja confortável”. Sua intenção é direcionar os votos para aqueles que têm se mantido à margem das eliminações.

Thamiris também fez observações sobre o impacto da liderança de Vitória, mencionando que integrantes do Quarto Fantástico, como Guilherme, Delma e Diego, estão menos vulneráveis a votos. “Eles são considerados os navegantes da casa, aqueles que raramente são escolhidos”, comentou Thamiris. Camilla complementou essa análise ao destacar que Renata e Eva escaparam do Paredão por falta de votos suficientes, revelando como alguns grupos conseguem avançar no jogo sem se comprometer realmente.

Gracyanne lembrou a importância do contragolpe na movimentação estratégica da casa. Foi nesse momento que Camilla revelou seu plano: “Se for para movimentar, vamos movimentar direito. A Del é legal para caramba, mas não faz nada no jogo”. Camilla sublinhou sua intenção de chamar Delma para um contragolpe, ressaltando a necessidade de ser franca ao expor suas razões.

Em uma reflexão sobre sua trajetória no programa, Camilla admitiu que um dos seus maiores erros foi permitir que suas emoções influenciassem suas decisões. “Apesar de jogar pra caramba, meu maior erro aqui foi jogar com meu coração. Se eu não votei em outras pessoas antes foi porque joguei com o meu coração. E na primeira oportunidade, todas as pessoas que estavam no meu coração me tacaram pedra”, declarou ela. Concluiu reafirmando sua disposição para enfrentar qualquer resultado: “Se tiver que sair, eu estou preparada”.