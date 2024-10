Movecta, Volkswagen e Marcopolo impulsionam inovações e sustentabilidade no transporte

A Movecta, empresa paulista de logística, está utilizando Inteligência Artificial e outras tecnologias embarcadas na cabine dos motoristas para tentar zerar os acidentes com caminhões. A iniciativa é parte de um projeto experimental com o objetivo de reduzir ou eliminar as ocorrências no trânsito. Câmeras ajudam a observar e monitorar o comportamento dos motoristas, enquanto o sistema de telemetria e a IA capturam os comportamentos inadequados (falta do cinto de segurança, alimentação, fumar ou usar o celular enquanto dirige), grava alguns segundos, avisa o condutor e encaminha as informações para uma central. “A área de segurança da Movecta recebe as informações e busca reeducar a equipe de motoristas, oferecer treinamentos e orientações. O programa ajuda a preservar o condutor e terceiros e diminuir os prejuízos financeiros com acidentes e com a carga que não chega ao destino, impactando positivamente toda uma cadeia produtiva”, detalha Rogério Fernandes Costa, gerente de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Movecta.

A força do retarder

Caminhão Volkswagen Meteor (Divulgação)

Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, os pesados da família Meteor 28.480 e 29.530 contam agora com o freio retarder, um sistema auxiliar de frenagem que funciona de maneira independente, diminuindo de forma expressiva o uso e o desgaste dos freios de serviço. Ao ser ativado, o retarder cria resistência hidráulica no eixo de saída da transmissão, aumentando a potência de frenagem e reduzindo a velocidade do veículo de forma suave e controlada. Com seis estágios de acionamento, o sistema atua de forma automática, mas pode também ser gerenciado manualmente por uma alavanca na coluna de direção. Essas características o tornam útil em descidas prolongadas, garantindo eficiência, confiabilidade e segurança com uma potência combinada de até 1.225 cavalos. Do ponto de vista operacional, gera vantagens como menor desgaste de lonas e tambores de freio, melhor aproveitamento das viagens e manutenção mais simples. Os componentes do sistema “comum” de freio têm a vida útil preservada e os caminhões ficam menos tempo parados para reparo. Ao reduzir a necessidade de frenagens frequentes, o retarder gera economia de combustível e diminui as emissões, alinhando-se a padrões de sustentabilidade.

Coletivo consciente

Ônibus Marcopolo Volare Attack 9 Híbrido/Elétrico (Divulgação)

No “Congresso SAE Brasil 2024”, a Marcopolo apresentou os ônibus Volare Attack 9 híbrido movido a etanol e um Viale a hidrogênio, desenvolvido para um projeto da Universidade Federal de São Paulo (USP). Esta versão do Attack 9 é primeiro micro-ônibus híbrido produzido no Brasil com tecnologia nacional. Segundo a Marcopolo, o modelo é uma solução viável para a descarbonização do transporte, com comercialização prevista para ser iniciada em 2026. O “powertrain” elétrico tem tecnologia Range Extender e a recarrega das baterias é feita por um gerador movido por um motor 1.0 turbo de três cilindros flex movido a etanol. O projeto é resultado da parceria da Volare com a Horse e a WEG. A tração nas rodas é gerada por um motor elétrico, com a vantagem de as baterias serem alimentadas por um gerador on-board movido por um propulsor a etanol, podendo chegar a uma autonomia de 450 quilômetros.

Negócios no fretamento

Van Mercedes-Benz Sprinter (Divulgação)

O maior evento de fretamento do Brasil reuniu líderes, inovadores e profissionais dedicados à transformação e sustentabilidade dos negócios de transporte. O “Evento Fretamento”, organizado pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo (FRESP), discutiu os mais recentes avanços e práticas em sustentabilidade, explorando como o setor pode reduzir seu impacto ambiental enquanto aprimora as tecnologias para a eficiência operacional. No estande da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, o destaque foram as vans de passageiro Sprinter 417 e 517, para 15 e 19 pessoas. “O evento proporcionou um espaço para trocas de experiências e ‘networking’, promovendo uma interação para entendermos as demandas do mercado e aprimorarmos nossos processos. Durante essa ação, podemos demonstrar como a Sprinter se adapta às necessidades de transporte de passageiros com soluções que promovem eficiência e conforto para os mais variados públicos”, afirma Fabio F. Silva, diretor de Vendas Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.