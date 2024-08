MovCEUs: 13 veículos já entregues em todo o país

O Ministério da Cultura (MinC) deu início à entrega de 36 veículos adaptados, conhecidos como MovCEUs, que levarão atividades culturais para comunidades de baixa renda em municípios com até 20 mil habitantes. Esta ação integra o Programa Territórios da Cultura, e planeja oferecer infraestrutura para atividades como biblioteca móvel, estúdio de produção audiovisual, cinema ao ar livre e palco para apresentações, promovendo o enriquecimento cultural e a união das comunidades.

O MovCEU é um veículo, modelo furgão, adaptado para se tornar uma biblioteca, estúdio de produção audiovisual, cinema de rua, palco para apresentações diversas, entre outros usos culturais. Ele circula por localidades, garantindo que cada comunidade seja atendida pelo menos uma vez por mês, promovendo uma rotina de uso cultural. O projeto inclui territórios ribeirinhos, quilombolas e indígenas.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o impacto positivo dos MovCEUs é garantir o acesso à cultura, essencial para a democratização dos bens culturais.

“Os MovCEUs possibilitam que comunidades de baixa renda tenham a oportunidade de vivenciar e participar de atividades culturais diversas, fortalecendo o senso de pertencimento e a união comunitária, respeitando as características e necessidades de cada região. Quando falamos de nacionalização da cultura, é desse tipo de ação que estamos falando”, falou.

Até o momento, 13 veículos foram entregues aos seguintes municípios: Santa Fé de Minas (MG), Ubaí (MG), município de Goiás (GO), a Secretaria do Estado do Espírito Santo recebeu três MovCEUs, Correia Pinto (SC), Pontão (RS), Secretaria do Estado do Amazonas (AM), Cavalcante (GO), Ibipeba (BA), Paraty (RJ) e Alto Santo (CE). Com isso, todas as regiões do país já foram contempladas pela iniciativas. Ainda no mês de agosto estão previstas as entregas de mais sete veículos.

A subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do MinC, Cecília Sá, destacou a importância da iniciativa. “Com esses equipamentos ampliamos as possibilidades de fruição cultural, as oportunidades de formação artística e técnica, além de levar recursos tecnológicos para regiões que antes não tinham acesso a esses bens e serviços”, disse.

Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional da Cultura, por meio de financiamento da União.

Audiovisual

Único município gaúcho contemplado pela ação, Pontão, no Rio Grande do Sul, vai selecionar curtas-metragens que representem a riqueza cultural, histórica e folclórica do Rio Grande do Sul. As 10 obras selecionadas serão exibidas na 1ª Mostra Estadual de Curtas Gaúchos do MovCEU, durante a 1ª Semana Cultural de Pontão que acontece de 20 a 22 de novembro.

O investimento total do convênio firmado entre o Ministério da Cultura e o município é de mais de R$ 615 mil. O MovCEU também realizará exibições de cinema gratuitas em diversos pontos do município, permitindo que a população tenha acesso a filmes e conteúdos audiovisuais de qualidade.