Mountain Bike e Duathlon fecharam neste domingo a WTR Miguel Pereira

Em seu terceiro ano consecutivo sediando uma etapa da World Trail Races, a Estância Climática de Miguel Pereira (RJ) se consolidou como um dos destinos mais procurados pelos atletas de montanha do país, atraindo um público recorde de mais de 1400 atletas nos dois dias de evento. A WTR Miguel Pereira tem realização e promoção da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, da Speed Eventos Esportivos e da AEESB.

Neste domingo, 4, foi a vez dos atletas do Mountain Bike desbravarem as desafiadoras trilhas da região, em provas disputadas em duas opções de distâncias: Light 28km e Pro 56km.

“A WTR Miguel Pereira já é uma etapa tradicional da liga, atraindo cada vez mais atletas. Esse crescimento, em torno de 20% por ano, é fruto de toda estrutura e dos percursos sensacionais que a cidade oferece, com montanhas lindas”, explica Rodrigo Isaac, Diretor Geral da WTR. “Os percursos maiores trazem trilhas muito íngremes e desafiadoras, que premiou os atletas com um visual deslumbrante. Já o percurso mais curto é mais acessível e permite que novos atletas iniciem na modalidade”, completa.

No MTB Light 28km feminino, a atleta Laiza Venâncio Brum conquistou o topo do pódio com um tempo de 1h27min07seg. Ela foi seguida por Carla Bianca Oliveira, que concluiu o percurso em 1h33min02seg e Monalisa Pontes, que fez o trajeto em 1h39min49seg.

“No início foi bem complicado, me senti muito cansada, porque essa semana eu passei mal”, comemorou Laiza, emocionada. “A prova foi incrível e estou muito feliz com o meu resultado. Só tenho a agradecer a todos que torcem por mim e à minha família que está aqui”, completa.

Entre os homens, a disputa na categoria Light 28km foi acirrada, com as posições no pódio sendo determinadas por alguns segundos. O ciclista Helder Quirino D’Avilla foi o mais rápido, pedalando o percurso em 1h09min08seg. Luciano de Azevedo Brito foi o segundo colocado (1h09min56seg), seguido de Mykon Brum Goulart (1h09min57seg).

Na categoria MTB Pro 56km feminina, a ciclista Aline Vieira de Sousa dos Santos foi a primeira colocada, terminando a prova em 3h03min10seg. Patrícia Loureiro, bicampeã mundial master e dez vezes campeã brasileira de ciclismo de estrada ficou com a segunda colocação, com tempo de 3h23min39seg. Edilayne Bastos Ferraz Lino completou o pódio, com tempo de 3h34min30seg.

Entre os homens, Pedro Lucas Leal ficou com o topo do pódio, concluindo a prova em 2h14min11seg. Gusmar Soares de Oliveira Júnior, do Squad WTR, foi o segundo colocado, com tempo de 2h16min13seg, enquanto Marlon Conceição de Souza ficou com a terceira posição, com 2h19min29seg.

“Fiz uma boa prova e hoje me consagro bicampeão, então fico muito feliz. Consegui correr a prova praticamente toda sozinho. Ataquei na Serra mais dura no final, tive um problema na corrente ainda, mas consegui recuperar, vim tocando mesmo com cãimbra, mas estou muito feliz, foi uma performance muito boa”, explicou Pedro Lucas.