Motul distribuirá ingressos para o GP Motul no Festival de Interlagos

O Festival Interlagos – edição motos- e o GP Motul (etapa do Moto1000GP) acontecerão neste ano em datas muito próximas no Autódromo de Interlagos, o que fez com que a Motul aproveitasse a ocasião para vincular os dois eventos. Para a Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia, a realização dos dois eventos no Autódromo de Interlagos será uma celebração dedicada aos aficcionados de motociclismo e amantes da marca.

No Festival Interlagos, que acontece de 6 a 9 de junho, a Motul irá distribuir ingressos para a terceira etapa do Moto1000GP, o GP Motul, que será realizado nos dias 29 e 30 de junho. Basta participar da ativação “wheeling machine”, que simula a “empinada” de moto. Para quem não puder comparecer ao festival, a empresa oferece uma alternativa para assistir o GP Motul. Basta preencher este formulário, e retirar os ingressos na loja mais próxima (Brooklin Race ou em uma das unidades das lojas Moto One na capital de São Paulo).

“Essa é uma forma de agradecermos a presença do público em nosso estande, e dividir com eles a experiência de assistir uma corrida de motovelocidade bem de de pertinho”, afirma Mariano Perez, CEO da Motul.

A Motul ainda lançará no Festival Interlagos o Motul Shop, a loja conceito que comercializará a linha de lifestyle da marca, que inclui produtos como moletons, camisetas e acessórios como chaveiros, garrafas e outros. “Traremos toda a modernidade, exclusividade e irreverência da Motul para o design de produtos da marca, que reforçam a presença da Motul no Brasil e o relacionamento com nossos clientes”, diz Luan Maria, gerente de Comunicação e Marketing da Motul Brasil.

No estande, a marca terá ainda presença de Enzo Lopes, referência no motocross, para uma sessão de autógrafos e oferecerá brindes da marca para os visitantes.

Sobre a Motul

Há mais de 170 anos no mercado mundial, a Motul é uma multinacional francesa especializada na formulação, produção e distribuição de lubrificantes e fluidos de alta tecnologia para diferentes segmentos, como carros, motos, pesados, veículos clássicos, agrícolas, náuticos e karts. A empresa também conta com a vertente MotulTech para a oferta de lubrificantes industriais.

A Motul, presente no Brasil desde 1992, tem as pistas como o seu principal laboratório para desenvolver o produto certo para cada aplicação, com apoio a grandes equipes em competições nacionais e internacionais, como Dakar, 24 Horas de Le Mans, FIA World Endurance Championship, Super GT, Drift, MotoGP, World Superbike, MXGP, IOM TT, Imsa, Rallycross, F1 Boat e Sertões.