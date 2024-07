Motta vota a favor da Reforma Tributária

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em regime de urgência, a Reforma Tributária que promete simplificar o sistema tributário brasileiro. O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL/SP) votou favoravelmente à medida, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e a simplificação tributária no país. O voto favorável seguiu a orientação de outros 10 deputados do PL e um pedido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A aprovação da reforma é um passo significativo para a construção de um sistema tributário mais justo e eficiente, que busca reduzir a burocracia, combater a evasão fiscal e promover um ambiente de negócios mais competitivo. Com a nova legislação, espera-se uma maior transparência nos processos tributários e uma distribuição mais equitativa da carga tributária entre os diferentes setores da economia.

“O nosso voto foi decisivo para garantir uma reforma que simplifica o sistema tributário e promove a justiça fiscal. Acreditamos que essas mudanças são essenciais para o crescimento econômico e para a criação de um ambiente mais favorável para os investimentos”, destacou o deputado Luiz Carlos Motta.

A Reforma Tributária aprovada inclui a unificação de tributos, a redução da cumulatividade de impostos e a implementação de mecanismos que beneficiam a população de baixa renda, como a restituição de parte dos impostos pagos em produtos da cesta básica.

“A aprovação da reforma é uma vitória para todos os brasileiros. Ela representa um avanço necessário para o país e abre caminho para um futuro com mais oportunidades e desenvolvimento. Continuaremos trabalhando para assegurar que as mudanças sejam implementadas de maneira eficaz, beneficiando diretamente a nossa população e a nossa economia”, completou Motta.

A proposta segue agora para o Senado, onde será analisada e, se aprovada, encaminhada para a sanção presidencial. A expectativa é que a nova legislação tributária entre em vigor em breve, proporcionando um alívio significativo para os contribuintes e impulsionando o crescimento econômico do Brasil.