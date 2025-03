Motta celebra redemocratização: “Democracia é um bem inegociável”

No último sábado (15 de março), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do partido Republicanos da Paraíba, fez uma declaração em celebração aos 40 anos da redemocratização do Brasil, um evento histórico que se seguiu a duas décadas de regime militar.

A data é emblemática, pois remete à posse de José Sarney como presidente interino, após a hospitalização do presidente eleito Tancredo Neves, marcando um novo capítulo na política brasileira.

Em suas palavras, Motta destacou: “Nasci após esse marco. Carrego a responsabilidade de representar uma geração que considera a democracia um princípio fundamental.” O deputado, que tem apenas 35 anos, enfatizou a importância da memória histórica ao afirmar que “podemos celebrar, mas nunca esquecer: a democracia é um bem inegociável”. Ele também reforçou seu compromisso com a Constituição Federal como guia para sua atuação em defesa do Brasil e de seu povo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre o evento, ressaltando que 15 de março de 1985 será sempre lembrado como o dia em que o país reencontrou a democracia. Lula refletiu sobre os desafios enfrentados ao longo das últimas décadas, afirmando: “Apesar dos momentos difíceis, avançamos em direção ao país que almejamos: democrático, livre e soberano.”

Essas declarações de líderes políticos destacam não apenas a importância da data na história nacional, mas também o compromisso contínuo com os princípios democráticos no Brasil.