Mototaxistas fazem buzinaço em frente à Prefeitura de SP contra proibição do serviço

Um grupo de mototaxistas protestou contra a proibição do serviço em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo, centro paulistano, na tarde desta terça-feira (22). O trânsito no viaduto do Chá foi bloqueado.

Com o sistema de som, os mototaxistas falaram palavras de ordem contra a proibição do serviço.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) trava uma briga na Justiça contra a empresa de aplicativo 99 para barrar o serviço de carona em motos na cidade.

No alto-falante, o vereador Lucas Pavanato (PL) disse que Nunes iria receber uma comissão, se a manifestação fosse desmobilizada.

Os mototaxistas até ameaçaram esperar o resultado da reunião em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste, mas desistiram quando souberam que o prefeito estava no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) discutindo exatamente esse assunto.

Segundo Vitor Mendes, um dos líderes da manifestação, o protesto foi organizado por grupos de WhatsApp de mototaxistas que trabalham em cidades vizinhas, onde o serviço é liberado.

“Só vamos desistir quando pararem de apreender nossas motos, que estão todas regulares”, afirmou.

O protesto desta terça, segundo ele, foi o primeiro e reuniu entre 100 e 200 motociclistas.

“Nem fizemos divulgação direito. Se não formos atendidos, no próximo [protesto] seremos mais de mil”, disse.

A queda de braço entre a 99 e a prefeitura acontece há uma semana, desde que a empresa anunciou o início do serviço na capital, na última terça-feira (14). Desde então, a gestão Nunes tem aumentado a fiscalização e apreendido motos que faziam o transporte por aplicativo fora do centro expandido da cidade.

Até esta segunda-feira (20), a prefeitura disse ter apreendido 143 motocicletas nas blitzes montadas em todas as regiões.

A 99 chegou a entrar com um pedido judicial para tentar acabar com a proibição, mas a Justiça de São Paulo reconheceu a validade de decreto do prefeito e manteve a decisão.

Na sequência, a 99 anunciou que manteria o serviço, dizendo-se respaldada em legislação federal. A prefeitura, então, entrou, na sexta-feira (17), com uma ação civil pública na 8ª Vara da Fazenda Pública pedindo uma multa diária de R$ 1 milhão por danos morais coletivos e crimes de desobediência contra a 99.