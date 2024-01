Motoristas de transporte escolar de Santo André participam de capacitação sobre TEA

O Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André, recebeu nesta quinta-feira (25) cerca de 380 profissionais de transporte escolar para uma palestra sobre TEA (Transtorno do Espectro Autista) e mobilidade reduzida. Todos são colaboradores da Diastur, empresa responsável por transportar os alunos da rede municipal de ensino.

O encontro, que integra o programa Prepara Transporte Escolar, contou com a participação de motoristas, monitoras, administrativos e equipe operacional da Diastur, e teve como objetivo aprimorar os conhecimentos no atendimento aos alunos da rede municipal de ensino de Santo André.

O prefeito Paulo Serra esteve presente no evento e destacou a importância da iniciativa. “O transporte escolar faz parte do dia a dia de nossos alunos. Um serviço com empatia, alegria e um bom relacionamento com pais e alunos é muito importante. Isso reforça que uma cidade é feita para pessoas e, quando elas estão sendo bem atendidas, o sentimento de pertencimento se fortalece”.

Durante a reunião, os temas TEA e mobilidade reduzida foram abordados pela equipe do SEST/SENAT. Já a palestra sobre boas práticas e relacionamento com foco nos alunos da rede municipal ficou por conta do gestor de marketing Thiago Terci.

“É uma grande alegria receber a equipe da Diastur aqui em nosso Centro de Formação de Professores, local onde nos reunimos e nos preparamos para entregar um serviço com cada vez mais qualidade na Educação. Esse trabalho se traduz no cotidiano, beneficiando nossos servidores e agora contribuindo também para um transporte escolar de ainda mais excelência”, pontuou o secretário de Educação, Almir Cicote.

Milena Braga, presidente executiva da Diastur, reforçou a importância do encontro na preparação para o ano letivo. “Este é um momento de alinhamento para o atendimento no transporte escolar. Já desenvolvemos este trabalho aqui em Santo André há mais de cinco anos e queremos continuar oferecendo um trabalho e atendimento de sucesso”, concluiu.

Transporte escolar – Santo André conta com uma frota que inclui 59 veículos, sendo 20 vans adaptadas para cadeirantes, 29 micro-ônibus e 10 ônibus convencionais. Em 2023, foram atendidos 3 mil alunos da rede municipal, totalizando uma média de 27 mil viagens.