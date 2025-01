Motorista tenta fugir, mas é preso com armas ilegais de grosso calibre em carro furtado

A Polícia Militar apreendeu três armas de grosso calibre em um carro furtado na região do Jardim Santa Lúcia, em Campinas, no interior de São Paulo, na terça-feira (28). O motorista, de 39 anos, tentou fugir e chegou a abandonar o veículo em uma via, mas foi encontrado e preso em um supermercado.

As equipes estavam em patrulhamento, quando desconfiaram da placa de um carro. Os policiais deram a ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor, dando início a um acompanhamento.

Os militares acabaram perdendo o suspeito de vista durante a fuga, mas logo depois o automóvel foi encontrado abandonado em uma via. Testemunhas, que passavam pela região, informaram as características físicas do suspeito, além das roupas que ele usava.

Durante as buscas pela região, as equipes encontraram o homem em um supermercado. Ele estava com a chave do carro abandonado e acompanhou os policiais nas buscas dentro do veículo.

No porta-malas foram encontradas as três armas, sendo duas carabinas e uma pistola, além de 168 munições, três balaclavas, dois coletes balísticos e carregadores de pistolas.

Após o flagrante, os policiais fizeram uma pesquisa do número do chassi do carro no sistema de inteligência e constaram que era furtado. A vítima foi notificada sobre o encontro do veículo.

Os itens foram apreendidos para a perícia, bem como o celular do suspeito. O motorista foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Campinas, onde o caso foi registrado como receptação, porte ilegal de arma, apreensão de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.