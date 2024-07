Motorista tem mal súbito e atropela duas mulheres na zona sul de SP; uma delas morreu

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas na manhã desta segunda-feira (1º) na avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista que as atropelou, um homem de 44 anos, teve um mal súbito. Segundo a PM, por volta das 7h ele perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro e atropelou as duas mulheres.

Uma das mulheres morreu na hora. A outra, ferida, foi levada para o Hospital Albert Einstein com traumatismo no rosto, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a UPA na Vila Mariana com crise de hipoglicemia, segundo o Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como atropelamento e homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.