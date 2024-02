Motorista sem as duas pernas é flagrado dirigindo com ajuda de cabo de vassoura no Rio

Agentes da Secretaria de Ordem Pública e homens da Guarda Municipal realizaram, nesta quinta-feira (8), uma operação para fiscalizar táxis, veículos de aplicativos e de transporte complementar no entorno da Rodoviária Novo Rio, na região central da cidade. Durante a ação, um condutor com necessidades especiais, cadeirante sem as duas pernas, foi flagrado dirigindo com o auxílio de um cabo de vassoura.

Segundo a Seop, os agentes também constataram que o automóvel não era adaptado para ser conduzido por pessoa com deficiência e o motorista não tinha a carteira nacional de habilitação. Eles verificaram ainda que a conta de um aplicativo estava em nome de um vizinho.

O nome do condutor não foi divulgado e o veículo multado e rebocado para o pátio da Prefeitura, localizado em São Cristóvão, na Zona Norte. Os agentes também descobriram durante a ação visando o feriado do Carnaval um táxi pirata. O condutor acabou sendo encaminhado para a 5ª Delegacia Policial (Mem de Sá), onde foi registrada a ocorrência por exercício ilegal da profissão.