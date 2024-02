Motorista morre depois de cair com carro na lagoa da Pampulha, em BH

Um homem de 23 anos morreu depois de cair com o carro que dirigia na lagoa da Pampulha, região norte de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na tarde desta quinta (8).

Pessoas que passavam pelo local tentaram retirar o motorista do veículo submerso, mas o homem estava inconsciente e preso ao cinto de segurança. O resgate foi feito por policiais militares.

O motorista, que não teve o nome divulgado, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

A Polícia Civil investiga as causas da ocorrência. Uma das possibilidades é que o homem tenha passado mal ao volante. O veículo, um Fiorino branco, já foi retirado da lagoa. O corpo do motorista passa por exames de necropsia no Instituto Médico Legal.

Horas depois, na madrugada desta sexta (9), outro homem, de 32 anos, foi encontrado morto às margens do ribeirão Arrudas, no bairro Santa Efigênia, região leste da capital, onde o curso d’água é canalizado.

Uma bicicleta foi encontrada na avenida que margeia o ribeirão, próxima ao local da queda. A Polícia Civil investiga o que pode ter causado a morte do homem, que também não teve a identidade divulgada.

“Assim que tomou conhecimento dos fatos ocorridos na madrugada desta sexta (9/2), no bairro Santa Efigênia, em BH, a Polícia Civil de Minas Gerais deslocou a perícia oficial ao local para realização dos primeiros levantamentos. O corpo de um homem, de 32 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia”, afirma a corporação, em nota.