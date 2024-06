Motorista morre atropelado pelo próprio ônibus no RJ; veja

Um motorista morreu atropelado pelo próprio ônibus na noite da quinta-feira (20) em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O motorista havia descido do ônibus para checar uma possível falha quando o automóvel passou a andar sozinho.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o homem corre atrás para impedi-lo. Ele entra na frente do ônibus, que descia pela rua Barão da Laguna.

Veja:

Não havia passageiros dentro do veículo. A BRT também informou ao UOL que nenhum carro ou carro foi atingido.

Ônibus invadiu uma loja. A South, que vende roupas na rua Felipe Cardoso, teve a fachada destruída.

O caso foi registrado na 36ª DP de Santa Cruz. A Polícia Civil disse que apura as circunstâncias do acidente que resultou na morte do motorista.

BRT afirmou estar prestando assistente à família da vítima. ”MOBI-Rio lamenta profundamente o ocorrido e informa que a perícia irá apurar as circunstâncias do incidente.”