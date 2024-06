Motorista foge de abordagem e abandona carro com 500 kg de maconha no interior de SP

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviária (TOR) apreendeu na quinta-feira (20) mais de 500 quilos de maconha durante uma abordagem na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. A ação aconteceu em conjunto com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal.

O motorista do veículo, que havia sido furtado em Mato Grosso do Sul, não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Ele fugiu e momentos depois encostou às margens da rodovia, abandonando o veículo e as drogas.

As equipes fizeram buscas no veículo e encontraram 500 tijolos de maconha no porta-malas. Além das drogas, foram localizadas as placas de dois carros semelhantes ao usado pelo suspeito, que estão registrados no município de Ourinhos, no interior paulista.

O caso foi registrado na Polícia Federal, em Presidente Prudente.