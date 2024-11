Motorista esconde 62 celulares sem nota fiscal no banco do carro, mas é preso

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 62 celulares sem nota fiscal escondidos na costura do banco de um carro na rodovia João Batista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (13). O motorista e os três passageiros que o acompanhavam foram detidos.

O flagrante aconteceu durante a Operação Impacto. As equipes abordaram um carro para fiscalização e desconfiaram do volume do banco. Durante a averiguação, encontraram os aparelhos de alto custo ainda fechados na caixa.

Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal de Marília, onde o caso é registrado.