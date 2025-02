Motorista embriagado atropela crianças em Limeira (SP)

Na noite deste domingo (23), um grave incidente ocorreu em Limeira, interior de São Paulo, quando cinco crianças, com idades variando entre 7 e 11 anos, foram atropeladas por um motorista sob efeito de álcool. As vítimas estavam sentadas na calçada, conversando, quando foram surpreendidas pelo veículo que avançou descontroladamente.

O condutor, identificado como Victor A. J., de 23 anos, confessou à polícia que havia retirado o carro de forma não autorizada enquanto estava em uma festa, com a intenção de buscar mais bebidas. Durante o depoimento, ele relatou que se distraiu ao atender uma chamada no celular, o que resultou na perda do controle do automóvel.

Imagens capturadas por câmeras de segurança registraram o momento exato do atropelamento, o que chamou a atenção das autoridades locais. Após o acidente, Victor tentou fugir do local e se escondeu em uma residência próxima, alegando medo da reação dos familiares das crianças atingidas.

Os testes realizados pelo bafômetro indicaram que ele apresentava 0,43 mg de álcool por litro de ar expelido, valor significativamente superior ao limite legal estabelecido de 0,04 mg/l. Diante dessa situação, o motorista foi detido e deverá enfrentar acusações graves, incluindo tentativa de homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante.

Dentre as cinco crianças envolvidas no acidente, três sofreram ferimentos leves e já tiveram alta hospitalar. No entanto, duas delas permanecem internadas na Santa Casa de Limeira recebendo cuidados médicos apropriados.