Motorista é preso com mais de 1 tonelada de maconha em caminhonete roubada no interior de SP

Um motorista, de 42 anos, foi preso em flagrante com mais de 1 tonelada de maconha na rodovia Washington Luis, em Pindorama, no interior de São Paulo, na segunda-feira (9). A droga foi encontrada em uma caminhonete roubada no ano passado.

A Polícia Militar Rodoviária estava em patrulhamento quando desconfiou de um veículo que estava com a placa parcialmente encoberta com terra, além de aparentar estar pesado. As equipes deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor, dando início a um acompanhamento.

A perseguição durou cerca de 20 quilômetros, até que o suspeito perdeu o controle e bateu o carro contra um talude, momento em que a abordagem foi realizada.

Com o homem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao averiguar a caminhonete, os policiais militares encontraram 548 tijolos de maconha, que totalizaram 1,2 tonelada. Um celular e R$ 130 em espécie também foram apreendidos.

As equipes ainda realizaram a consulta do chassi do veículo no sistema de inteligência e foi constatado que o automóvel havia sido roubado em Itapecerica da Serra em julho de 2023.

O motorista, que tem passagens criminais por violência doméstica, foi encaminhado ao Plantão Policial de Catanduva, onde permaneceu preso por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor