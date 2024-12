Motorista de Prefeitura em MG é preso transportando drogas em veículo oficial

Um motorista vinculado à Prefeitura de Douradoquara, localizado na região do Alto Paranaíba, foi detido sob acusação de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado transportando dois tabletes de maconha em um veículo oficial da administração municipal. A prisão ocorreu no distrito de Chapada das Perdizes, após uma operação da Polícia Militar realizada na última terça-feira (3), a cerca de quatro quilômetros do local onde o condutor foi abordado.

A ação policial foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima, conforme informou a Polícia Militar. No momento da interceptação, o motorista, de 45 anos, também realizava o transporte de pacientes para tratamento médico em Uberlândia e de estudantes.

Durante o depoimento, o suspeito alegou que estava apenas cumprindo um pedido de um conhecido para transportar materiais de Uberlândia para Douradoquara. A PM identificou o mencionado conhecido como alguém com histórico de envolvimento no tráfico de drogas e proprietário de uma loja de acessórios para celulares na cidade.

Entre os itens confiscados durante a abordagem estavam: dois tabletes de maconha, cinco carregadores de celular, oito capas para celular, uma caixa contendo 25 películas protetoras para celular e um aparelho celular.

Até o fechamento desta edição, a reportagem não obteve resposta da Prefeitura de Douradoquara sobre o ocorrido.

O caso levanta preocupações sobre o uso indevido de veículos oficiais e evidencia a necessidade de vigilância contínua e medidas rigorosas contra práticas ilícitas na região. A Polícia Militar segue investigando o envolvimento do suspeito e possíveis conexões com outras atividades criminosas.