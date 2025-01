Motorista de ônibus em Campinas se envolve em briga com passageiro

Na manhã da última terça-feira (14), um incidente envolvendo um motorista da linha 410 de ônibus em Campinas, São Paulo, resultou em uma briga com um passageiro. O desentendimento ocorreu quando o veículo não parou no ponto solicitado pelo usuário, devido a uma falha no sistema sonoro do ônibus.

De acordo com informações da Cooperatas, a cooperativa que opera na região, o ônibus estava em direção ao centro da cidade quando a situação se intensificou. Um passageiro, que preferiu permanecer anônimo, filmou o desfecho da briga e enviou o vídeo para a imprensa.

A Cooperatas esclareceu que o motorista foi abordado de forma agressiva pelo homem, que o ameaçou e tentou agredi-lo após não conseguir desembarcar no ponto desejado. Diante do comportamento exaltado do passageiro, o motorista decidiu parar o veículo e solicitar que ele saísse.

O confronto escalou quando o passageiro continuou a confrontar o motorista, tentando agredi-lo fisicamente. As imagens capturadas mostram o momento em que o motorista empurrou o agressor contra o ônibus, e o passageiro respondeu com um soco. A situação foi rapidamente controlada por outros presentes.

A Cooperatas, em nota oficial, defendeu as ações do motorista, afirmando que ele tomou a decisão correta ao interromper a viagem para garantir a segurança dos demais passageiros. Após a ocorrência, o ônibus prosseguiu seu trajeto normalmente.

Este episódio levanta questões sobre a segurança no transporte público e os desafios enfrentados por motoristas diante de situações de estresse e violência.