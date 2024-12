Motorista de carreta envolvido em acidente que deixou 41 mortos se entrega à polícia

Na tarde desta segunda-feira, 23 de outubro, o motorista da carreta que é suspeito de ser o responsável pelo trágico acidente que resultou na morte de 41 pessoas se apresentou à polícia. O indivíduo estava foragido desde o dia do incidente, ocorrido na madrugada do sábado, 21 de outubro, na BR-116. Ele se apresentou à delegacia de Teófilo Otoni, a aproximadamente 450 km de Belo Horizonte, acompanhado por seus advogados e já está prestando depoimento.

O acidente envolveu a carreta, um ônibus e um automóvel e é considerado o mais grave registrado em rodovias federais desde 2008. As investigações preliminares indicam que um bloco de granito transportado pela carreta pode ter se desprendido e colidido com o ônibus, provocando um incêndio devastador.

Conforme informações da Polícia Civil, o condutor da carreta já tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde 2022. Seu documento foi retido durante uma blitz da Lei Seca realizada pela Polícia Militar em Mantena, cidade situada a cerca de 460 km da capital mineira, após ele se recusar a realizar o teste do bafômetro.

Até o momento, seis corpos das vítimas foram liberados pelas autoridades competentes e três pessoas continuam recebendo atendimento em um hospital local. A investigação sobre o acidente segue em andamento, e a Polícia Militar está mobilizada para localizar outros envolvidos no caso, com o suporte de forças de segurança em áreas limítrofes com estados vizinhos.

Além da hipótese do bloco de granito ter se soltado, uma outra versão foi levantada por testemunhas. Elas alegam que um pneu do ônibus teria estourado, levando a uma colisão com a carreta que resultou no incêndio. O delegado Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil, afirmou que as investigações estão sendo aprofundadas: “A partir do levantamento das notas fiscais, foi possível verificar, preliminarmente, que houve excesso de peso no transporte. Isso sugere indícios de responsabilidade por parte do condutor”.

A situação continua sendo monitorada pelas autoridades enquanto novas informações são coletadas e analisadas.